الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

الدكتور على الله
الدكتور على الله الجمال، فيتو

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء أول خطبة جمعة غدًا 11 أغسطس 2023م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بعد تطويره، بعنوان: "اسم الله (الولي)".

وتقيم وزارة الأوقاف المصرية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين غدا الجمعة 11 أغسطس 2023م عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بحي إمبابة بالجيزة.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني، والمبتهلون هم: 
المبتهل/ عبد اللطيف العزب وهدان
المبتهل/ حسين السويفي
المبتهل/ محمد جاد
المبتهل/ أحمد راشد
المبتهل/ مصطفى الشجري
المبتهل/ أحمد مقلد
المبتهل/ محمد الأعسر
المبتهل/ زياد عادل
المبتهل/ محمد جمال
المبتهل/ أحمد خضر
المبتهل/ عبد الله بدران
والأمسية الابتهالية بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

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وأطلقت وزارة الأوقاف جائزة التميز والانضباط لعام 2023م بتكريم أفضل الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومقيمي الشعائر والإداريين والعمال والمؤذنين والقيادات الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة لها.

ويتم تكريم أفضل مائة موظف بالأوقاف سنويًا، بشرط التميز والانضباط الوظيفي وعدم الحصول على أي جزاء أو مخالفة خلال عام الجائزة، وستكون قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل فائز، عدا العشرة الأوائل فتكون جائزة كل منهم عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير. 

وإعطاء للفرصة لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وسيتم الترشيح للجائزة بطرق متعددة، منها ترشيح الإدارة أو المديرية أو المنطقة التابع لها الموظف، ومنها المتابعة والحوكمة، ومنها بروز النشاط والتميز على الساحة الدعوية ميدانيًّا وإلكترونيًّا.

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الدكتور على الله الجمال الشيخ السيد عبد المجيد السيدة نفيسة دولة الابتهال الديني محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية

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