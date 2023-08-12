كيف تستفيد من برنامج "هاكاثون الشباب العربي "لريادة الأعمال

تعد ريادة الأعمال هي المحرك الأساسيّ في تطوير المشاريع الخاصة، حيث تساعد على إنجاح المشاريع وتضمن لها الاستمرارية، ويسعى الشباب الى الحصول على برامج لريادة الاعمال بهدف اكتساب خبرات تمكنهم من إدارة مشروعاتهم.

السيسى: اهمية الشركات الناشئة ورواد الأعمال

هذا فى الوقت الذى شدد فيه الرئيس السيسي، على أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة الحديثة والتكنولوجية،حيث يعد ملف ريادة الأعمال من أهم الملفات والتي وجب الاهتمام به بشكل أكبر.

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هاكاثون الشباب العربي"

ولقد تم الاعلان عن فتح باب التقديم للمشاركة في "هاكاثون الشباب العربي"، وهو البرنامج الإقليمي الرائد في ريادة الأعمال

مجابهة آثار التغيّر المناخيّ

ويهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة لأهمّ التحديات البيئيّة لمجابهة آثار التغيّر المناخيّ على مجالات الزّراعة والاقتصاد الدائريّ وأمن المياه والطّاقة المتجدّدة والاستخدام الأمثل للموارد.وستنعقد فعاليات الهاكاثون في كلٍّ من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان.



طلاب الجامعات ورواد الأعمال

يستهدف البرنامج المتقدمين من طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المراحل المبكرة الذين يتطلعون لتكوين الأفكار أو يمتلكون أفكارًا لا تزال قيد الاختبار والتي سيتم تطويرها خلال الهاكاثون.

اجراءات التقدم

يفتح هاكاثون الشباب العربي باب التقديم في مصر حتى 9 سبتمبر المقبل. يمكن للمشاركين المهتمين وإرسال مشاركاتهم على arabyouthhackathon.com

ويتعين على الراغبين تقديم طلبات المشاركة كفِرق مكونة من شخصين لثلاثة أشخاص، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 35 عامًا. وعلى كل فريق أن يتضمن عضوًا واحدًا على الأقل يزيد عمره عن 21 عامًا.

وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي “ والذى يعد احد الجهات المسؤلة عن البرنامج ، اننا نولي أولوية كبيرة للقضايا المتعلقة بالمناخ في مركز الشباب العربي، ونسعى دائمًا لإطلاق مبادرات مؤثرة لإشراك الشباب العربي في إيجاد أفكار تسعى لخلق مستقبل أفضل، كوسيلة لتسليط الضوء على إبداعهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى رؤية نتائج الهاكاثون والحلول التي يقترحها المشاركون.

وأضاف جرار اننا نؤمن في مركز الشباب العربي بالقدرات التي يمتلكها الشباب عندما تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم للتعاون. ومن خلال هذه المبادرة، نأمل في تعزيز ثقافة القيادة بين الشباب العربي لترك أثر إيجابي على الأجيال القادمة. لافتا الى انه يسعدنا أن نبدأ في قبول طلبات المشاركة في هاكاثون الشباب العربي تمهيدًا لمؤتمر COP28.

تلعب مبادرات القطاع الخاص الخاصة بالشباب دورًا فعالًا في دعم أهداف قمة المناخ العالمية “COP28” في مجال الاستدامة. كما سيحظى الهاكاثون بدعم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).

وسيشارك مركز Plug and Play الذي يعمل كمسرع للابتكار ضمن مجموعة من المسرعات الأخرى، والشركات الرائدة ورأس مال المخاطر venture capitalists حول العالم بخبراتها الكبيرة للمساهمة في تطبيق برامجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت كريمة الحكيم، مديرة مركز Plug and Play في مصر اننا بصفتنا أحد أكثر المستثمرين العالميين نشاطًا في مجال الاستدامة، نأمل في مواصلة دعم المبتكرين من الشباب العرب والمصريين ليكون لهم دور فعال في تقديم حلول مستدامة لتحديات المناخ. ونتطلع للعمل مع شركائنا وأصحاب المصلحة في مصر والمنطقة لإيجاد حلول مبتكرة من خلال تكوين الأفكار وما قبل منتج الحد الأدنى."





جوائز البرنامج

وستنعقد نهائيّات المنافسة خلال شهر ديسمبر المقبل بدبي، وستضم 15 من أبرز الحلول والأفكار المقدّمة من الدولٍ الخمس، حيث سيحصل أفضل 3 فائزين على جوائز المنافسة المتمثلة في تمويلٍ تأسيسيٍ خالي من الأسهم مقدّم من الشراكة الراعية، بواقع 30 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و20 ألف دولار للحائز على المركز الثاني، و10 آلاف دولار للفائز بالمرتبة الثالثة، إلى جانب فرصة المشاركة في برنامج حضانة أعمال لمدة 5 أشهر، وهو البرنامج الذي سيمكنهم من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق النجاح على المدى الطويل.

وتقوم الجهات الراعية ومركز الشباب العربيّ ومركز Plug and Play عند الانتهاء من اختيار المرشّحين للقائمة النهائيّة، هاكاثون محليًا مكون من ثلاثة أيام لتقديم جلسات ارشادية وورش عمل مخصصة لنقل المعرفة والخبرات للمشاركين بالبرنامج. وفي مصر، سيقام الهاكاثون في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في القاهرة.

سيتم تقييم واختيار الحلول المطروحة بناءًا على ابتكاراتها على أن تكون مجدية من الناحية الماليّة وقابلة للتطوير. وستقوم لجنة من الخبراء بتقييم المشاركات وذلك استنادًا إلى مجموعة من العناصر التي تشمل موائمة المشاريع المقدمة لمعايير الاستدامة ومساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونيّة، إلى جانب أثرها على الجوانب التي تقع ضمن المحاور الأربعة للمسابقة (المياه والزراعة والمناخ والاقتصاد الدائري) والتي تشمل التغييرات المناخية والطاقة وظواهر إزالة الغابات واستراتيجيات التحول الأخضر وخصوبة التّربة وإدارة النفايات وندرة المياه وسلامة البيئة البحريّة وغيرهم.

أكد يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات المياة الغازية العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا،أن الشباب لديهم العديد من المزايا منها سهولة التواصل والتعاون معهم

واشار الى ان الشّباب يمتلك حافزًا كبيرًا للمشاركة في إيجاد حلول فعالة في القضايا الخاصة بالتغيّرات المناخيّة، كما أن لديهم قدرة التأثير على سلوك المجتمعات المحيطة بهم وحث صُنّاع القرار على اتخاذ خطواتٍ فعالة لمجابهة التحديات المناخية. وفي ذلك الإطار. وقال اننا هذا العام خلال الاستثمارات والعمل المشترك، على توسيع نطاق أهداف قمة المناخ العالمية "COP28" لتعزيز مشاركة الشّباب ودمجهم في قضايا المناخ. فنحن مُلتزمون بتبني مفهوم التنوع من حيث الأفكار والآراء والتنفيذ الفعلي، وذلك من خلال هاكاثون الشباب العربي الذي يعزز مجالات التعاون لتوجيه هذه الإمكانيات بطرق ملموسة وقابلة للقياس."