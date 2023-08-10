الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 3.2% خلال يوليو الماضي

التضخم في أمريكا،
التضخم في أمريكا، فيتو

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، خلال يوليو الماضي إلى 3.2%، مقابل 3% في يونيو، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 3.3%.

 

ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 بالمئة، مقابل 3 % في شهر يونيو، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان معدل التضخم السنوي في أمريكا قد بلغ 4 بالمئة في مايو، وسجل 4.9 بالمئة في أبريل.

وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو، دون تغيير عن مستواه في شهر يونيو الماضي. 

التضخم في أمريكا، فيتو

توقعات باستمرار البنك المركزي الأمريكي في دورة التشديد النقدي

التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الخميس، سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحديد اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، حيث لم يعد المستثمرون يتوقعون استمرار البنك المركزي الأمريكي في دورة التشديد النقدي الحالية، بعد وصول سعر الفائدة القياسي في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عامًا، كما ستساهم بيانات التضخم الضعيفة في دعم هذه التوقعات.

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وكان التضخم الأساسي على وجه الخصوص في بؤرة تركيز مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، وقال المحللون الاقتصاديون في بلومبرج إن تراجع زيادة الإيجارات بشكل طفيف، والانخفاض الكبير في أسعار السيارات المستعملة والجديدة، من المرجح أن يؤثرا على بيانات التضخم في يوليو.

 

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