رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات يكرم العاملين

اجتمع المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) برؤساء القطاعات المختلفة بالشركة والعاملين بها؛ وذلك للاستماع لمقترحاتهم في تطوير خطوط الإنتاج المختلفة، إيمانًا منه بأهمية تبادل وجهات النظر المختلفة، كما وجه الشكر لهم لنجاحهم في الفترة الماضية والذي كُلل بالعديد من التعاقدات، حيث قامت شركة حلوان للآلات والمعدات بتحقيق نجاحات عديدة في الفترة السابقة؛ من بينها التعاقد مع شركة الزامل ومجموعة AVICالصينية وشركة أوراسكوم لتقديم الدعم الصناعي لمشروعي القطارين الخفيف LRT والسريع HS من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارين، والتي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار، ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتواصل المستمر مع العاملين واطلاعهم على المستجدات الخاصة بالتعاقدات والعمليات الإنتاجية.

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كما حرص رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات على تكريم السادة العاملين المحالين الى المعاش، مثنيا على ما بذلوه من مجهود ونجاح خلال مسيرة العمل، وأكد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، و أن جميع العاملين أسرة واحدة ويد واحدة.

شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)



و في سياق متصل قامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بعمل ورش تدريبية لطلبة الجامعات من مختلف التخصصات، يأتي هذا في إطار استغلال الطاقات الفائضة لشركات الإنتاج الحربي في خدمة المجتمع المدني وتأهيل جيل جديد لمواجهة تحديات سوق العمل، وقد شمل التدريب المرور على جميع القطاعات الإنتاجية بالمصنع، والاطلاع على الخطوات التنفيذية ببعض خطوط الإنتاج كمنتجات الشركة من الكابلات وشرائط النحاس وألواح الألومنيوم.



و من ناحية أخرى قام مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي للقطاعات الحكومية المهندس ناصر فؤاد محمد؛ بالاجتماع بالعاملين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ؛ حيث أعرب عن اهتمامه بالاستماع للعاملين؛ وذلك لإيمانه بضرورة العمل وفق روح الفريق، ومؤكدًا على سعيه لتحقيق مطالب العاملين، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لابد من القيام بها وخلال اللقاء تم الرد على أسئلة العاملين حول بعض الموضوعات، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل وفي نهاية اللقاء قام السيد المهندس ناصر فؤاد محمد ويرافقه السيد المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، بجولة تفقدية للمنشآت التعليمية والتدريبية بقطاع التدريب بالسلام (المعهد الفنى للصناعات المتطورة – المجمع التكنولوجى - مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية- الكلية التكنولوجية المتوسطة - المعامل الكيميائية - المعامل الهندسية – مركز التدريب القيادى والتخصصى ) لإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بكافة الوحدات التابعة لقطاع التدريب بالسلام، وقد أشاد السيد المهندس مستشار السيد الوزير للقطاعات الحكومية بالإمكانيات التدريبية المتاحة بقطاع التدريب والتى تؤهل خريجي المنشآت التعليمية التابعة للالتحاق بسوق العمل.