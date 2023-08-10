الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات يكرم العاملين

وزارة الانتاج الحربي،
وزارة الانتاج الحربي، فيتو

اجتمع المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) برؤساء القطاعات المختلفة  بالشركة   والعاملين بها؛ وذلك للاستماع لمقترحاتهم في تطوير خطوط الإنتاج المختلفة، إيمانًا منه بأهمية تبادل وجهات النظر المختلفة، كما وجه الشكر لهم لنجاحهم في الفترة الماضية  والذي كُلل بالعديد من التعاقدات، حيث قامت شركة حلوان للآلات والمعدات بتحقيق نجاحات عديدة في الفترة السابقة؛ من بينها التعاقد مع شركة الزامل ومجموعة  AVICالصينية  وشركة أوراسكوم لتقديم الدعم الصناعي لمشروعي القطارين الخفيف LRT  والسريع HS من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطارين، والتي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار، ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات السيد  المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتواصل المستمر مع العاملين واطلاعهم على المستجدات الخاصة بالتعاقدات والعمليات الإنتاجية.

Advertisements


كما حرص رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات   والمعدات على تكريم السادة العاملين المحالين الى المعاش، مثنيا على ما بذلوه من مجهود ونجاح خلال مسيرة العمل، وأكد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم،  و أن جميع العاملين أسرة واحدة ويد      واحدة.

 

شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) 


و في سياق متصل قامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، بعمل ورش تدريبية لطلبة الجامعات من مختلف التخصصات، يأتي هذا في إطار استغلال الطاقات الفائضة لشركات الإنتاج الحربي في خدمة المجتمع المدني وتأهيل جيل جديد لمواجهة تحديات سوق العمل، وقد شمل التدريب المرور على جميع القطاعات الإنتاجية  بالمصنع، والاطلاع على الخطوات التنفيذية ببعض  خطوط الإنتاج كمنتجات الشركة من الكابلات وشرائط النحاس وألواح الألومنيوم.


و من ناحية أخرى قام مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي للقطاعات الحكومية المهندس ناصر فؤاد محمد؛ بالاجتماع بالعاملين بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ؛ حيث أعرب عن اهتمامه بالاستماع للعاملين؛ وذلك لإيمانه بضرورة العمل وفق روح الفريق، ومؤكدًا على سعيه لتحقيق مطالب العاملين، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لابد من القيام بها وخلال اللقاء  تم الرد على أسئلة العاملين حول بعض الموضوعات، وكذا الاستماع إلى مقترحاتهم للنهوض ببيئة العمل وفي نهاية اللقاء قام السيد المهندس ناصر فؤاد محمد ويرافقه السيد المهندس  عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، بجولة تفقدية للمنشآت التعليمية والتدريبية بقطاع التدريب بالسلام (المعهد الفنى للصناعات المتطورة – المجمع التكنولوجى - مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية- الكلية التكنولوجية المتوسطة  - المعامل الكيميائية - المعامل الهندسية – مركز التدريب القيادى والتخصصى ) لإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بكافة الوحدات التابعة لقطاع التدريب بالسلام،  وقد أشاد السيد المهندس مستشار السيد الوزير للقطاعات الحكومية بالإمكانيات التدريبية المتاحة بقطاع التدريب والتى تؤهل خريجي المنشآت التعليمية التابعة  للالتحاق بسوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة اوراسكوم محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع 999 الحربي سوق العمل خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

نص أقوال الممرض المتهم بقتل طبيب الساحل

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 40.7% في شهر يوليو الماضي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيسي يوجه الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية