تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لقرى مركزي الفيوم وسنورس

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية بمستشفى الفيوم الجامعى، بمشاركة جامعة الفيوم، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز المرضى المستفيدين، ويمول القافلة إحدى المؤسسات الخيرية.

الفئات المستهدفة

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي إلى المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي العامرية والشيخ فضل بمركز الفيوم، وقريتي سنهور البحرية وسنورس المدينة بمركز سنورس، بهدف تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

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خدمات القافلة

وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

جدير بالذكر، أن المؤسسة الخيرية المشاركة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة الفيوم ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

قوافل مديرية الصحة

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966، مريض، وبلغ المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة علي مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القرى والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة.

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