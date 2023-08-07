الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

اعترافات صادمة للمتهم بقتل طفل الفيوم

الطفل الضحية، فيتو
الطفل الضحية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على قاتل الطفل حمزة عشري محمود، الذي عثر عليه مذبوحا في طريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري،التابعة لمركز يوسف الصديق.

وأقر المتهم في التحقيقات أنه حاول التعدي عليه إلا أنه قاومه بشدة، وعندما لم يفلح في الوصول إلي رغبته، خاف من افتضاح أمره، فقتله ذبحا بمطواة كانت بين طيات ملابسه، وفر هاربا، معتقدا أنه لن يتم الوصول إليه.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغا من مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بعثور الأهالي على جثة الطفل المختفي بعزبة خضير، مذبوحا بين الزراعات.

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وتبين من التحريات أن أحد أبناء القرية، حاول التعدي علي الطفل، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى تحقيق رغبته، فخاف من افتضاح أمره بين أهل القرية، وذبح الطفل بمطواة كان يحتفظ بها بين طيات ملابسه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم فرض كردون أمني حول منزل الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت سرعة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولت التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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