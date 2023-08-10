الخميس 10 أغسطس 2023
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دين ودنيا

كيف تكون مودة آل بيت النبي بالشكل الصحيح؟ عالم أزهري يجيب

مفامات آل البيت،
مفامات آل البيت، فيتو

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن مودة ال البيت، بزيارة رحابهم والإكثار من الثناء عليهم، والصلاة عليهم وعلى جدهم، والتاسى بهم فى اخلاقهم وأعمالهم،  وأن تسعى أن يكون المكان الذى هم فيه يليق بمثلهم.

 

كيفية مودة آل البيت

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " أدب كامل اذا ذكر ال البيت، وإذا تحدثت عنهم، وإذا كنت فى ضيافة ال البيت، أو هم كانوا فى ضيافتك". 


وأوضح، أن أخلاق ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم البيان العملى للقرآن الكريم، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع أى شخص من ال البيت سواء حيا أو ميتا كأننا نتعامل مع سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

 

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الشحات عزازي: السيدة نفيسة تربت فى الرضا 

وقال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة، رضى الله عنها، انتقلت إلى المدينة المنورة، بإمرة أبيها سيدنا الحسن الأنور، عندما تولى إمارة المدينة، وانتقل بأهله إلى هناك.

 

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "والدها سيدنا الحسن الانور، كان يصطحب السيدة نفيسة. إلى زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السلام عليك يا جدى، هذه ابنتى نفيسة، وأنا راضى عنها، شوف كيف نتعلم من شأن أبنائنا، حتى يتعلم ويتربى على الهمة العالية". 


وأوضح: "العلماء قالوا إن سيدنا حسن الأنور رأى فى منامه سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  وقال له يا حسن أنا راضى عن نفيسة لرضاك عنها، والله رضى عنها لرضا عنها، وهنا يصبح رضا الأب استتتبعه رضا الجد سيدنا محمد، واستتبعه رضوان الله سبحانه وتعالى، وعشان كده السيدة نفيسة ربت فى الرضا".

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