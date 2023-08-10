ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة 100 يوم صحة بقرية دسونس أم دينار بالبحيرة (صور)

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب - عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة الأستاذ محمد نعمه كجك، ندوة تثقيفية بمجلس قرية دسونس أم دينار بحضور الأستاذ عماد فرجاني رئيس القرية، الدكتورة دينا شمسية مسئول الوحدة الصحية والأستاذة صابرين حصافى عضو اللجنة بالتضامن الاجتماعى، الأستاذ أميمة المسيرى مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

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حيث هدفت الندوة التوعية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية حملة “ 100 يوم صحة” والتى تضم فريقا طبيا متكاملا في أكثر من تخصص، ووحدات صحية متنقلة مجهزة على أعلى مستوى.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة.

وتناولت الندوة التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين الخطر كما تم التوعية بعيادة صحة المراهقين ومرحلة المراهقة بالنسبة للبنين والبنات وكيفية التعاون مع أولادنا فى هذه المرحلة.

ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بالبحيرة، فيتو

ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بالبحيرة، فيتو

ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بالبحيرة، فيتو



وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة البحيرة فعاليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للاستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة

من الجدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بالبحيرة، فيتو

ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بالبحيرة، فيتو

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركزا بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).