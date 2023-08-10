13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32، الصادر في 10 أغسطس 2023، 13 قرارًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي تابعة للدولة لإقامة عدد من المشروعات.

-منها قرار رئيس الوزراء رقـم 2525 لسنـة 2023، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (600 متر مربع) زمام قرية عبد السلام عارف، ناحية قرى شرق بولاق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لإقامة حضانة نموذجية بقرية عبد السلام عارف، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.



-وقرار رئيس الوزراء رقم 2526 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8000 متر مربع الكائنة بقرية ناصر الثورة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة منازل ريفية بقرية ناصر الثورة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 2527 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 899 مترا مربعا الكائنة ناحية قرية الرديسية بحرى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو- محافظة أسوان، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 2528 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2025 مترا مربعا، ضمن الترعة الرمادية الملغاة، ناحية قرية القنان، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو محافظة أسوان، بالمجان، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

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-وقرار رئيس الوزراء رقم 2529 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 13587٫09 متر مربع، بزمام قرية غرب الموهوب، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة- محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المقام عليها مدرسة المعسكر الابتدائية/ الإعدادية.