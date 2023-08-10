الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية بمركز بسقارة للعاملين بالوحدات المحلية

عقد اختبارات للعاملين
عقد اختبارات للعاملين بديوان أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية رفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة والعمل على تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري. 

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عقد اختبارات للعاملين بالديوان العام 

وأشار محافظ أسيوط إلى عقد اختبارات للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية المتقدمين للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الحالي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية واللجنة العليا لبناء القدرات بديوان عام المحافظة في وقت سابق بجميع الوحدات المحلية ودواوينها وتم تلقي واستلام الطلبات المقدمة من العاملين وإعداد كشوف المتقدمين لكل دورة.

 

مركز التدريب بسقارة 

وأوضح فتحى صلاح عامر مسئول خطة تدريب مركز سقارة بالمحافظة أن اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب بمحافظة أسيوط قامت بإجراء اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية لبعض البرامج التدريبية المتخصصة التي سوف تنفذ بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية موضحًا أن الاختبارات تم تنظيمها بالتنسيق مع أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وذلك بمركز التدريب المحافظة لعدد 12برنامجا تدريبيا (إعداد المدربين، إعداد قادة المستقبل، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، لغة انجليزية، أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، أساسيات لاستخدام الحاسب الآلي والأوفيس، أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، إدارة المشروعات، شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، برنامج الاتوكاد للرسومات الهندسية، وأساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، التصميم الجرافيكي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج).

 

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وأضاف أحمد مدكور مدير مركز التدريب بالديوان العام أن الإختبارات قد تضمنت (الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وذكاء ومعلومات عامة) إلى جانب المقابلة الشخصية وذلك لضمان اجتياز المتميزين وتصعيدهم لإجراء الاختبارات النهائية بمركز التدريب التنمية المحلية بسقارة لافتًا إلى اهتمام محافظ أسيوط بالاختبارات وتشديده بتوفير الإمكانات والأجواء المناسبة مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية واختيار وتصعيد أفضل العناصر نظرًا لأهمية منظومة التدريب وبناء القدرات على مختلف مستوياتها الإدارية موضحًا أن البرامج التدريبية المتاحة تتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة لتطوير المهارات الوظيفية.

 

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