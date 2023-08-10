تنفيذي أسيوط يناقش المواقع المقترحة لإنشاء الكباري الداخلية بـ 4 مراكز

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" واختيار الأماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الأهالي وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ رئيس اللجنة والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير والنائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائبة صفاء عيادة أعضاء مجلس النواب والنائب محمد فهمي صالح والنائبة هند جوزيف والنائب مصطفى كحيلي أعضاء مجلس الشيوخ.

كما حضر الاجتماع المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة القومية للطرق والكباري والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الري والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ومسئولى السكة الحديد والطرق ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.

مواقع مقترحة لإقامة الكباري

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض تقرير اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمواقع المقترحة لإقامة الكباري وفقًا للاحتياجات والمعاينات على الطبيعة بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا بمشاركة رؤساء المراكز وأعضاء اللجنة وذوي الخبرة.

وقال المحافظ إنه تم مناقشة مقترحات النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن الكبارى المقترح انشائها بالمراكز وفقًا لاحتياجات الأهالي وبما يحقق النفع والصالح العام مطالبًا أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميداني لدراسة توصيات المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها وفقًا لاحتياجات الأهالي الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى والعرض بتقرير بنتائج اللجنة ومقترحاتها فور الانتهاء منها في أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا إلي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز فضلًا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وبخاصة مشروعات الطرق والرصف والتنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

3 محاور على النيل بأسيوط

وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – أهمية الكبارى والمحاور التي يجري انشائها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم موجهًا الشكر للحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق.

واشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ولفت إلى أنه سيجرى إنشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 وفقًا للبروتوكول الذي توقيعه بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية.

كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دعمهم لانشاء المشروعات الخدمية والتنموية وخاصة مشروعات الطرق والكبارى وتوفير الاعتمادات المالية لها ومشاركتهم فى جلسات التشاور مع التنفيذيين والمواطنين لاختيار وتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة تحقيقًا للنفع العام.

وفي نهاية الاجتماع وجه النواب الحضور الشكر للوزير المحافظ وأعضاء اللجنة المشكلة لاختيار مواقع الكباري برئاسة نائب المحافظ على مجهوداتهم في سرعة إنجاز الأعمال بإقتراح المواقع المناسبة لاقامة 4 كبارى بمراكز صدفا والقوصية ومنفلوط وديروط تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعا للاختناقات والزحام.

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