نائب محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل بمدينة قنا، تحت شعار " لا للبلاستيك للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام " والتى تقام بنادى قنا الرياضي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمكتب العربي للبيئة والشباب بالقاهرة وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهدي سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة وياسر عبد الموجود جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمنسق المحلي لمنتدى التنمية المستدامة بقنا.

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وقال نائب محافظ قنا، إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية للدولة ووزارة البيئة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع،

وأكد " عمر " علي أهمية نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع ودعم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.