رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية بـ المهندسين: صناعة السفن تجمع فريد لكل التخصصات

أكد المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، أن بناء السفن من أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية طبقًا لما ورد في القرآن الكريم: "واصنع الفلك بأعيننا ووحينا"، أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك.

ولفت رئيس شعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين أن صناعة السفن تجمع كل التخصصات الهندسية (المحركات هندسة ميكانيكية، وهيكل السفينة هندسة مدنية، إضافة إلى هندسة الكهرباء وغيرها من علوم الهندسة).

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وأوضح "دهينة" أن مجال صناعة بناء السفن يعد دعامة استراتيجية في أوقات الحروب والأزمات، کذلك في توفير فرص عمل للکوادر البحرية، وتتمثل مشکلة هذا المجال في أن مصر برغم کونها دولة بحرية عريقة، إلا أن الوضع الراهن لهذه الصناعة لا يتناسب مع ذلك التاريخ العريق، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة لو تحققت لساهمت هذه الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المصرية.

نقيب المهندسين يستقبل نظيره الأردني.. واتفاق على توقيع بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين

وعلى جانب آخر استقبل المهندس طارق النبراوي - نقيب مهندسي مصر، بمكتبه يوم الثلاثاء الماضي، المهندس أحمد سمارة الزعبي- نقيب المهندسين الأردنيين، والمهندس عبد الله غوشة- رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالأردن، بحضور الدكتور مهندس هشام سعودي والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر– أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق بالنقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

كما شارك في اللقاء الدكتور مهندس عادل الحديثي– رئيس اتحاد المهندسين العرب.

في بداية اللقاء، رحب نقيب مهندسي مصر بكل من: نقيب المهندسين الأردنيين، ورئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية الأردنية، وقال: "أحيي الدور الوطني لنقابة المهندسين الأردنيين، ونأمل في مزيد من التعاون بين النقابتين الكبيرتين تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب"، مفندًا الملفات الرئيسية التي تُوليها نقابة المهندسين المصرية اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها التعليم الهندسي والتدريب، وقال: "لدينا خطط تدريبية عالية جدًّا، ونمتلك مجموعة من المعامل الهندسية المتميزة، لتدريب شباب المهندسين".

وأضاف: "نسعى لأن يكون هناك مجلس موحَّد للنقابات المهنية المصرية؛ لأن الآراء والمواقف بين كل تلك النقابات متقاربة، كما نسعى إلى إدخال تعديلات على قانون النقابة، لإحداث نقلة نوعية كبيرة في مسيرة النقابة ومهنة الهندسة".

وأكد "النبراوي" أن مصر بها مكاتب استشارية هندسية وبيوت خبرة تمتلك قامات وخبرات هندسية متميزة.

وشدد نقيب المهندسين على رفض جموع مهندسي مصر للتدخل الحزبي في شئون نقابتهم.. وقال: "انتفاضة المهندسين في جمعيتهم العمومية في مايو الماضي ضد التدخل الحزبي في شئون نقابتهم، كانت رسالة واضحة وحاسمة في هذا الملف، خاصة وأن نقابة المهندسين عاشت 16 عامًا تحت الحراسة بسبب التدخل الحزبي في شئونها".

وقال "النبراوي": "جادّون في أن تكون نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي -كما ينص القانون، ولدينا إصرار على عودة هذا الدور، خاصة وأن لدينا قوة عظيمة من الخبرات القادرة على تقديم المشورة الهندسية لأي مشروع هندسي".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة شاركت في الحوار الوطني الأخير، وقدَّمت ورقة عمل تتعلق بضرورة مشاركة النقابات كاستشاري للدولة، كلٌّ في مجال تخصصه.

وقال: "المهندسون قوة مؤثرة في العمل المصري، ولكن حدث خلل في المهنة في فترات سابقة، ولمواجهة هذا الخلل أصدرت النقابة مؤخرًا قرارات حاسمة تتعلق بالقيد في النقابة، استنادًا للقوانين التي تمنح النقابة الحق في تنظيم قيد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وكل ما تهدف إليه تلك القرارات هو ضمان جودة المهندس المصري، وزيادة كفاءته المهنية".

ومن جانبه، أعرب نقيب المهندسين الأردنيين عن سعادته بزيارة نقابة المهندسين المصرية، وقال: "أشعر بالفخر والاعتزاز لزيارة نقابة المهندسين المصرية"، مشيدًا بالكفاءات الهندسية الكبيرة التي يتميز بها المهندسون المصريون، داعيًا نقيب مهندسي مصر لزيارة نقابة المهندسين الأردنية لتوقيع بروتوكول تعاون وتكامل بين النقابتين، بما يحقق صالح المهنة ومهندسي البلدين.

وقال: "يمتلك المهندسون المصريون خبرات كبيرة في شتى المجالات الهندسية، ونريد في الأردن الاستفادة من تلك الخبرات، والاستعانة بها، لتكون بديلًا عن الخبراء الأجانب الذين يتم الاستعانة بهم في المشروعات الهندسية بالأردن".

وأضاف: "نحتاج إلى خبرات مهندسي مصر وخاصة في مجالات النقل والمرور والموانيء والبترول وأعمال الحفريات".

وأشار "الزعبي" إلى أن نقابة المهندسين الأردنية تقوم بدور كبير على المستوى العربي، على رأسه المشاركة بقوة في إعادة إعمار فلسطين، وإزالة آثار ما تتعرض له الدول العربية من كوارث طبيعية، كان آخرها المشاركة في إزالة آثار زلزال سوريا مؤخرًا.

وعقّب المهندس طارق النبراوي، مؤكدًا استعداد نقابة المهندسين المصرية للتعاون مع النقابات الهندسية العربية، والمشاركة في إعادة إعمار فلسطين وليبيا والعراق وسوريا واليمن.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله غوشة: "إن الأردن تعاني مشكلة نقص شديد جدًّا في تخصصات الطرق والنقل والبترول والمناجم، ونحتاج إلى خبرة أشقائنا المهندسين المصريين في هذه التخصصات، كما نحتاج إلى الاستفادة من خبراتهم في مجال تأهيل المكاتب الاستشارية للمشاركة في مشروعات الدولة".