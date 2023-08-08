خلال ساعات، نظر دعوى بطلان قرارات نقابة المهندسين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من هاني عبدالغني طه (مديرعام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين)، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٨ الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح.

نقيب المهندسين



اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٦٧٤٢ نقيب المهندسين



وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتى يطالب فيها بوقف قرارات الجمعيه العموميه لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده " نقيب المهندسين" بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية وهي:

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1/عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة

3/ زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو

4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان

5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023

6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة

7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي،لجلسة ١٠ سبتمبر المقبل.



اختصمت الدعوي التى حملت رقم ٧٧/٤٤٧٧٤ قضائية نقيب المهندسين.

وشهدت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداث مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.

نقابة المهندسين

والمشهد غير المسبوق الذي أظهرته مقاطع فيديو أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بلطجية.. بلطجية”، لينتهي المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة به نقيبًا للمهندسين.



وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.



وجاءت النتيجة الأولية بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

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