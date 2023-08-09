محافظ الأقصر يبحث مع سفير التشيك تعزيز العلاقات في مجالات السياحة والثقافة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيد ايفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، وبرفقته المستشار الثقافي للسفارة التشيكية بالقاهرة.

تناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات بين مصر والتشيك.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير التشيكي؛ وأكد على عمق العلاقات المصرية -التشيكية.

كما تمنى للسفير إقامة جيدة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية فى البرين الغربي والشرق، وأبدى الطرفان رغبتهما فى توأمة مدينة الأقصر مع احدي المدن التشيكية وأن يكون هناك تبادل في الخبرات والثقافات بين البلدين.

كما وجه السفير التشيكي الشكر لمحافظ الأقصر علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا أن الشعب التشيكي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق.

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وأشار السفير إلى رغبته بتنظيم أسبوع ثقافي لتبادل الخبرات المصرية- التشيكية، مضيفا أنه سوف يقوم بزيارة الأقصر خلال شهر نوفمبر القادم.



رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفير دولة التشيك

كما استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، السيد إيفان يوكل، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها: تنظيم فعاليات مشتركة؛ للترويج للعلوم والتعليم والثقافة، وكذلك في مجال دراسات اللغة العربية والتشيكية، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

وخلال اللقاء أشاد الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا؛ للتعاون مع كافة الجهات المحلية، والدولية أيضا؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، والبحثي في كافة المجالات بمختلف كليات الجامعة.

من جانبه، أعرب السفير التشيكي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات، والتوسعات التي تشهدها الجامعة على كافة المستويات، رغم كونها حديثة النشأة، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية، والمصرية.

وفي ختام اللقاء، أهدى السيد إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، درع السفارة؛ تقديرًا لجهوده المتميزة بالجامعة، واعتزازًا بعلاقات الصداقة بين البلدين.

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