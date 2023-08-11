مصدر للخير، قصة الجعران المقدس بمعابد الكرنك وسر الدوران حوله 7 مرات

الجعران المقدس، تمثال الجعران الفرعوني المقدس يعد من أبرز المقاصد الأثرية التي يرتادها آلاف السائحين أثناء زيارة معبد الكرنك في مدينة الأقصر، لاعتقادات سائدة بأن من يطوف حول ذلك الجعران، الذي كان يُرمز به إلى السعادة والاستبشار بالخير لدى المصري القديم يحصل على الحظ السعيد.



قصة الجعران المقدس

وعن قصة الجعران المقدس قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إن قصة الجعران المقدس، بدأت بالعثور عليه في البحيرة المقدسة، وتم الإبقاء عليه بجوار البحيرة، وذلك لأنه أقرب مكان للعثور عليه.

وأوضح أن الجعران المقدس أمام البحيرة المقدسة، كان يسمى في اللغة الهيروغليفية "خبري" الذي يجدد نفسه كل يوم، ويأتي كل يوم، فكان الجعران هو الهدية التي قدمها الملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة 18 لزوجته الملكة "تي" التي يحبها حبًّا كثيرًا، وكتب اسمها على تلك المجموعة من الجعارين التذكارية، وترك ذلك الجعران فى مكانه ونقش عليه اسمه واسم زوجته الملكة "تى".

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو"، أن ما قام به الملك أمنحتب الثالث له رمزية في الجعران، وهى كأنه يدعو لزوجته أن تستمر معه في الحب كل يوم وأن يديم الله عليها الصحة والعافية، فهى تلك رمزية الجعران، وكذلك يعد الجعران رمزًا لإله الشمس "أمون-رع"، وعند الشروق تقوم الإلهة "نوت" آلهة السماء بولادة الجعران، والذى كان يمثل الشكل الأول للإله "أمون-رع"، حيث يبدأ نشاطه ويدفع بكرات من الروث على شكل قرص الشمس، وهو السبب فى ربط المصريين القدماء بين الجعران والشمس، والجعران حشرة سوداء من عاداتها تكوير الروث ووضع بيوضها فيه ودحرجته أمامها وتجميعه، وساهمت عملية تجميعه للروث في زراعة المحاصيل وتهوية التربة باستمرار، ما جعله مصدرا للخير وحامي للحيوانات من الإصابة بالفيروسات الضارة الناتجة من الروث.

جلب السعادة ويحقق الأماني

ولفت مدير معابد الكرنك، أن الجعران الضخم الموجود أمام البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك يعتقد الجميع أنه يجلب السعادة لمن يدور 7 أشواط حوله أو 3، لمن لديه أمنية أو هدف معين يقوم بتلك الأشواط فيحصل على مراده فى أقرب وقت بعد القيام بتلك الأشواط حول جعران معبد الكرنك، ويقوم يوميًا مئات السائحين الأجانب والمصريين بتلك العملية والقيام باللف حول الجعران للحصول على نصيبهم من الأماني السعيدة والحظوظ الجيدة.

ويأتي جميع زائري مجموعة معابد الكرنك، خصيصًا للاستماع إلى قصة الجعران، وأيضًا من باب السعادة والفرح الدوران حوله، لتحقيق الأمنيات.