سيناتور ديمقراطي بارز يدعو بايدن لإعادة النظر بالمساعدات العسكرية لإسرائيل

طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة لإسرائيل، في ظل ميل الحكومة الإسرائيلية أكثر نحو اليمين المتطرف.

ودعا العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس بايدن إلى "التدخل شخصيًّا لمنع الوزراء العنصريين في الحكومة الإسرائيلية من سلب الأراضي الفلسطينية والتعدي على حقوق الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات صارخة بحقهم".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ذكر فان هولين، أن "ضررًا جَسيمًا سيلحق بالمصداقية الأمريكية بالعالم"، في حال عدم تدخل بايدن.

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ونوّه السيناتور الذي يمثل ولاية ميرلاند الأمريكية، إلى أن "إعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة تضمن عدم استخدام إسرائيل لها في ضم الضفة الغربية، أو إلحاق الأذى والظلم بالفلسطينيين، بما في ذلك تواطؤ الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين في هجماتهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية".

وأكد أهمية أن توضّح واشنطن لإسرائيل، أن "المساعدات الأمريكية لا يمكن استخدامها في دعم عنف المستوطنين، أو توسيع المستوطنات غير الشرعية".

وحذّر في الوقت ذاته، من أن "السكوت عن ما يحدث سيُفسَّر من قبل وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، على أنه ضعف من جانب الولايات المتحدة".

وأضاف السيناتور وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن إدارة بايدن مطالبة بالنظر فيما إذا كانت إسرائيل خالفت قانون "ليهي" لعام 1997، والذي يحظر تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

يشار إلى أن فان هولين، زار الضفة الغربية وإسرائيل الشهر الماضي، وقال إنه كان خلال الزيارة شاهدًا على عملية سلب الأراضي، ومدى خطورة الوضع في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تضم عنصريين معروفين، مثل: بن غفير وسموتريتش، "اللذين يظهران بوضوح عزمهما على الاستيلاء على الضفة الغربية بالكامل".

وذكر السيناتور، أن "الجيش الإسرائيلي إما يغضُّ الطرفَ عن عنف المستوطنين، وإما يتعاونُ معهم في مهاجمة البلدات والمدن الفلسطينية".