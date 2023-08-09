عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين يكرم أوائل طلبة الثانوية الأزهرية (صور)

كرّم عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار، اليوم الأربعاء، أوائل طلبة الثانوية الأزهرية الحاصلين على المراتب الخمسة الأولى في الفرعين العلمي والأدبي على مستوى معاهد دولة فلسطين.



وقدم “النجار” التهاني والتبريكات للطلبة وذويهم معتبرا تفوقهم إنجازا علميا تفخر به فلسطين، مشيدا بدور أولياء الأمور في تحقيق هذا التفوق، وحث الطلبة المتفوقين على المزيد من الجد والاجتهاد مؤكدا على أن إدارة المعاهد الأزهرية لن تدخر جهدا في خدمة أبنائها الطلبة.

Advertisements

المعاهد الأزهرية في فلسطين



وأشار إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت لأول مرة في تاريخ المعاهد الأزهرية 89.5%، حيث بلغت في الفرع العلمي 93.95%، وفي الفرع الأدبي 81.08%.

والطلبة الخمسة الأوائل في الفرع العلمي هم: عبير منير جميل الدريملي معهد فتيات غزة 96.92%، إسماعيل، علي إسماعيل سالم معهد شمال غزة 96.77%، ساره علاء عمر غبون معهد فتيات غزة 96.77%، حبيب وسام حبيب أبو حميدان معهد شمال غزة 96.31%، شهد حماد أسعد طافش معهد فتيات غزة 96.31%.



وفي الفرع الأدبي: شاكر محمد سلمان أبو عجوة معهد غزة 94.07%، لما علاء حسن سرور معهد فتيات غزة 92.20%، أدب هاني جبر الحافي معهد فتيات شمال غزة 91.53%، ملك حسام أحمد صباح معهد فتيات غزة 91.19%، مريم عمر طه الجبالي معهد فتيات غزة 90.68%.



وشكر الدكتور النجار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على رعايته للمعاهد الأزهرية، والدكتور محمود الهباش قاض قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية على متابعته المستمرة واهتمامه الكبير بالمعاهد الازهرية، وتذليل العقبات أمامها وتوفير ما يلزمها من احتياجات.



كما تقدم بالشكر لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ. د. أحمد الطيب، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن خيرالدين عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الذي لا يألو جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية.



وأثنى “النجار” على سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ممثلة بالسفير دياب اللوح، وأحمد فرحات وطاقم السفارة، لما يقدمونه من تسهيلات ومساعدة للمعاهد الأزهرية.

تكريم أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين



وفي نهاية التكريم، قدم دروع تهنئة باسم الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية للطلبة الأوائل؛ تقديرا منه على الجهد الكبير الذي بذلوه للحصول على هذه النتائج المشرفة.



وبدورهم شكر أولياء أمور الطلبة إدارة المعاهد الأزهرية وعلى رأسها معالي أ.د. النجار على هذا التكريم، داعين الله أن يوفق المعاهد الأزهرية وإدارتها وطلبتها.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



