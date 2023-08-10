الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي ينظمان ورشة عمل للتعرف على أولويات الدعم الفني

جانب من ورشة العمل،
جانب من ورشة العمل، فيتو

نظمت وزارة التعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، ورشة عمل لمناقشة الاحتياجات والأولويات الفعلية للوزارات من بناء قدرات ودعم فنى للوزارت والجهات المصرية بما يساهم فى تنمية الكوادر البشرية بالجهات المصرية فى قطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري من خلال برامج تدريبية متخصصة فى العديد من المجالات الهامة التى تختص بالتعاقدات وإدارة المشروعات والتفاوض وغيرها من التخصصات التى سيكون لها دور فى رفع كفاءة العاملين بالمشروعات القومية والمساهمة فى تعظيم الآثر  وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج.

Advertisements

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولي، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.

جانب من ورشة العمل، فيتو

وشهدت ورشة العمل نقاشًا بين المشاركين لتحديد الاحتياجات ووضع خطة عمل سيتم فى إطارها تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما يتلائم مع احتياجات وأولويات كل جهة على حدة.

مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام

كما قامت وزارة التعاون الدولى بتقديم نبذة تعريفية عن آليتي التوأمة وآلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، واللذين يتم تنفيذهما فى إطار التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبي، وتعد وزارة التعاون الدولى المنسق الوطنى لتنفيذ هذه الآليات فى مصر، وتعمل آلية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية والجهات المقابلة من المؤسسات الأوروبية، كما تعمل آلية التايكس على تقديم الدعم الفنى بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفاذ الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.

تعظيم الاستفادة من آليات التعاون

وجاء تنظيم هذه الورشة حرصًا من وزارة التعاون الدولى على تعظيم الاستفادة من هذه آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التى تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة/ وزارة.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

المشاط تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتجدر الاشارة إلى أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المستدامة، والبيئة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع المدني؛ إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعاون الدولي الاتحاد الاوروبي تنمية الكوادر البشرية إدارة الموارد المائية والصرف الصحي المجتمعات العمرانية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض عقوبات على النيجر

المشاط تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

وزارة التعاون الدولي تستعرض منحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 1.5 مليار جنيه لـ3524 مشروع في 27 محافظة.. وقطاعات التجارة والزراعة والصناعة أبرز المستهدفات

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

كولر يتحدث عن الصلاة وتكدس المرور بالقاهرة وعشوائية مواعيد المباريات

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

Advertisements

منوعات

المزيد

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

10 فوائد ذهبية للمواظبة على صلاة الفجر.. لن تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية