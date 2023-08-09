الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض عقوبات على النيجر

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.

ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب، الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

بدوره، قال مسئول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في العمل على فرض العقوبات، ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.

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وأضاف المسئول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.

وقال المسئول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي، إن المسئولين بالتكتل يناقشون الأمر الأربعاء.

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