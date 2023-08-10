البطولة العربية، ساديو ماني يقود التشكيل المثالي لنصف النهائي

البطولة العربية، تصدر السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية.

وكشف موقع "Sofascore" عن التشكيل المثالي حيث حصل ساديو ماني نجم فريق النصر على التقييم الأعلى من النقاط ب 8.7، بينما غاب زميله كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي.

التشكيل المثالي لنصف نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى:نواف العقيدي (النصر)

الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، علي لاجامي النصر (النصر)، كوليبالي (الهلال)، أليكس تيليس ( النصر).

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الوسط: مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، كويلار (الشباب)، محمد كنو (الهلال)

الهجوم: سيرجي سافيتش (الهلال)، إيفر بانيجا (الشباب) ساديو ماني (النصر).

نهائي البطولة العربية

يلتقي فريق النصر السعودي مع مواطنه فريق الهلال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتقام مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد غد السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما.

فاز الهلال السعودي على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية"، ليصعد الزعيم الهلالي إلى مواجهة النصر في نهائي سعودي خالص في ديربي الرياض.