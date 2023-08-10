وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تنظم مبادرة المرأة تتحدث

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر اللقاء الدوري للسيدات ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث" بحضور وإشراف رجاء شوقى رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر وفريق عمل وحدة السكان من الفتيات المتطوعات في الوحدة ولجنة المرأة بوحدة السكان.

وانطلقت المبادرة الفريدة من نوعها بصعيد مصر في لقائها الثاني ( المرأة الاقصرية تتحدث) فى نهر النيل بصحبة اخصائيين نفسيين واطباء.

وتهدف المبادرة الى وضع المرأة الأقصرية في موضع المسئولية تجاه القضايا السكانية الملحة ورصد فعلي للمشكلات السكانية وخصوصا التي تواجه السيدات رصدا حقيقيا من أرض الواقع، كما تهدف ايضا إلى خلق بيئة مناسبة للابتكار والتميز للمرأة الاقصرية.

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كما تشمل المبادرة مستمرة كل سيدات الاقصر في كل ما يخص المرأة الاقصرية وستتخذ محاور عديدة لتغطي كل متطلبات المرأة الاقصرية من واقع الرصد الفعلي للمشكلات باعتبار المرأة هي عماد الأسرة ومحور بنيانها الراسخ وأيضا من واقع المهام الموكلة لوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باعتبار أن (المرأة) من أهم المحاور الرئيسية التي تعنى بها وحدات السكان وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وأيضا تم إقامة معرض للمنتجات الحرفية والمأكولات الشرقية من السيدات كما تم عقد ندوة عن الصحة الانجابية من مديرية الصحة بالأقصر والقتها منسق اعلام الصحة؛ ومحاضرة الدعم النفسي وتناولت مشكلة الانفصال الاسري الاسباب والحلول، وذلك بحضور عدد ٦٠ سيدة أقصرية وعدد من السائحين الاجانب الذين حرصوا على مصاحبة السيدات والاندماج معهم والتعرف على انشطتهم المختلفة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء على تكليفات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.