صفقات الدوري السعودي، أوروبا في الصدارة وأفريقيا في المركز الثاني

الدوري السعودي، شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تعاقدات ضخمة لأندية الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وعقدت أندية الدوري السعودي 53 صفقة من 4 قارات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث جاءت قارة أوروبا في الصدارة برصيد 25 صفقة ثم قارة أفريقيا في المركز الثاني ب 14 صفقة ثم امريكا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 13 وصفقة وحيدة من أسيا.

أعلنت قناة "كنال بلس" الفرنسية، عن إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الجاري.

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وقالت القناة الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلس.

وأضافت: رونالدو وبنزيما وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلس في فرنسا وأفريقيا.

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الاثنين المقبل أمام الرائد.

شبكة DAZN تنقل الدوري السعودي

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن شبكة "DAZN" عملاق البث المباشر، وافقت على صفقة لموسم واحد لعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يعتقد في البداية أن "DAZN" خرجت من السباق، حيث سعت شركات أخرى للحصول على حقوق عرض المباريات.

وأفادت "ذا صن" بأن قناة "سكاي سبورتس" تدرس عرضًا قبل افتتاح الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.

لكن "DAZN"، المملوكة للملياردير البريطاني لين بلافاتنيك، ستنقل مباريات الدوري السعودي في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا، بعد تطور في نهاية الأسبوع أدى إلى تسارع المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ليست ضخمة من الناحية المالية، ولكنها ستمنح الدوري السعودي للمحترفين عرضًا عبر اثنين من أكبر أسواق التلفزيون في أوروبا.

وأكدت "ذا صن" أن جميع مباريات الدوري السعودي ستكون متاحة الآن للمشتركين في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن المشجعين سيكون بإمكانهم مشاهدة التنافس الكبير في الدوري السعودي الذي بات يضم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونجولو كانتي وجوردان هندرسون.

وقالت "ذا صن": "قلب الدوري السعودي سوق الانتقالات العالمي رأسًا على عقب هذا الصيف".