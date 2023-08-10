الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بالأسماء، موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الخطيب المثالي

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم  حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة الخطيب المثالي , وذلك يوم:  السبت الموافق: 12 /  8 / 2023م  ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي  في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورتين شخصيتين حديثتين، وهم:

 

 

وأطلقت وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي مسابقة الخطيب المثالي، وتهدف مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023م إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أم من الوعاظ أم من خطباء المكافأة.

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وسيتم اختيار الخطيب المثالي لعام 2023م، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.


الجوائز:
الجائزة الأولى 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%.
الجائزة الثانية 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%.
الجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%.
بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها (5) آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 %.
 

 

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الأعلى للشئون الإسلامية الخطيب المثالي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطباء المكافأة مسابقة الخطيب المثالي وزارة الأوقاف

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