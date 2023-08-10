محافظ القاهرة يقرر تخفيض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى( صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالتعليم الفني

من ناحية أخرى قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، النزول بالحد الأدنى لمجموع القبول بالتعليم الفني، " زراعي تجاري، فندقي، صناعي، تعليم مزدوج، للعام الدراسي 2023-2024 م من 5 لـ 20 درجة، حسب احتياجات المدارس، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، بهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصًا على مصالح الطلاب وحرصًا على العملية التعليمية، موجها بالإعلان عن المدارس التي تم تخفيض تنسيق القبول بها.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالنزول بمجموع القبول بالتعليم الفني، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددًا على أنه يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

والمدارس التي جرى تخفيض التنسيق بها، وهي مدرسة دسوق الزراعية المشتركة من 195 درجة لـ 190 درجة، وكفر الشيخ الثانوية الزراعية المشتركة من 210 درجات لـ200 درجة، وكفر الشيخ الزراعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة، كفر الشيخ المعمارية العسكرية بنين من 185 درجة لـ 180 درجة، ومدرسة الشهيد خالد السواحلي الصناعي بكفر الشيخ من 165 درجة لـ 160 درجة، بيلا الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ 180 درجة، وبلطيم الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ180 درجة، الحامول الصناعية العسكرية بنين من 185 درجة لـ 180 درجة، مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين من 180 درجة لـ 175 درجة، وإصلاح شالما الصناعية بنات من 170 درجة لـ 165 درجة، بيلا الصناعية بنات من 165 درجة لـ 160 درجة، وسيدي غازي الثانوية الفندقية من 200 درجة لـ 190 درجة، التعليم الثانوي التجاري 3 سنوات من 155 درجة لـ 145 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات" تعليم مزدوج" من 160 درجة لـ 140 درجة، وبيلا الصناعية بنات" تعليم مزدوج"، من 155 درجة لـ 140 درجة، وكفر الشيخ الصناعية بنين ودسوق الصناعية بنين" تعليم مزدوج"، من 190 درجة لـ 180 درجة، وقلين الزراعية وكفر الشيخ الزراعية وبيلا الزراعية" تعليم مزدوج"، من 150 درجة لـ 140 درجة.

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