دفاع مرتضى منصور يتقدم بشهادة تفيد بمرضه في قضية سب محمود الخطيب
تقدم دفاع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطلب إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم، تفيد بمرض مرتضى منصور وعدم قدرته على الحضور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأوضح دفاع مرتضى منصور أمام هيئة المحكمة، أن موكله مريض ويصعب عليه المجيء لحضور جلسة محاكمته في سب وقذف الخطيب
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد أجلت الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 7 سبتمبر المقبل.
حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب
وتضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
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