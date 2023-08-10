الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة (فيديو)

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري بالخارج.

مؤتمر المصريين في الخارج

وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث استهل محمد عبد الرازق من أبناء الجالية المصرية في الإمارات.

خدمة المصريين بالخارج 

وقال: "إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة  الخاج  خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة.

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المصريين بالخارج

وإن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة".

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تمثلت في أن يقوم مساعدو الوزير بتوزيع المهام على جميع العاملين بالإدارات المتخصصة تحت إشرافهم ومتابعة تنفيذ المهام ومراجعتها.

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