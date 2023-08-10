الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

17 قتيلا في غرق قارب مهاجرين من الروهينجا قبالة سواحل بورما

غرق قارب،فيتو
غرق قارب،فيتو

قتل 17 شخصا اليوم الخميس، بعد غرق قارب قبالة سواحل بورما، كان يقل مهاجرين من الروهينجا يحاولون الفرار من البلاد.

 سواحل بورما

وقالت خدمات الإنقاذ إن 17 شخصا على الأقل غرقوا قبالة سواحل بورما مضيفة أن حوالي 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وفى وقت سابق أفادت شبكة وقناة “العربية ” اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل أن  بورما أعلنت مقتل 41 شخصا من اللاجئين الروهينجا بإعصار موكا في ولاية راخين.

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إعصار موكا

 بدأت الاتصالات تُستأنف تدريجًا، أمس الإثنين، مع عشرات الآلاف من سكان مدينة سيتوي الساحلية في بورما على خليج البنغال، بعدما انقطعت عن العالم في اليوم السابق، بعد إعصار موكا الذي أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل في البلاد.

الحياة تعود للبنغال بعد إعصار موكا

ووصل موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنجلاديش وسيتوي في بورما حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد.

كان الإعصار مر إلى حد كبير، ما ساهم في تجنيب مخيمات الروهينجا، حيث يعيش حوالي مليون شخص، في بنجلاديش أضرارا،  ولم تبلغ سلطات هذا البلد عن أي وفاة.

حصيلة الإصابات والدمار الذي خلفه موكا

من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، بمقتل 3 أشخاص في البلاد واثنين في ولاية راخين وآخر في منطقة أيياروادي الجنوبية.
وأوضحت أن "بعض السكان أصيبوا" وأن 864 منزلا و14 مستشفى أو عيادة دمرت في كل أنحاء البلاد.

وانقطعت الاتصالات مع سيتوي التي تعد حوالي 150 ألف نسمة والتي كانت الأكثر تضررا بالعاصفة، وفق ما أفادت مواقع تتبع الأعاصير، الإثنين.

وكانت الأشجار المقتلعة والأسلاك والأعمدة الكهربائية منتشرة على الطريق المؤدية إلى المدينة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

 نقطة تفتيش عسكرية 

على مسافة نحو 10 كيلومترات من سيتوي، كانت نقطة تفتيش عسكرية تمنع دخول السيارات والشاحنات الصغيرة، ما أجبر السكان على إكمال طريقهم على دراجات نارية أو سيرا.

بورما تعلن مقتل 41 من اللاجئين الروهينجا بإعصار موكا في ولاية راخين

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سواحل بورما غرق مركب بورما

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