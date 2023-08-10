ضبط أشهر مزور لتأشيرات السفر في محرم بك

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مزور في محرك بك لتزوير تأشيرات السفر والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

ضبط اشهر مزور فى محرم بك لتزوير التأشيرات السفر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لإستخدامها للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

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ضبط أشهر مزور في محرم بك لتزوير التأشيرات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبتفتيش محل سكنه عُثر على 12 بصمة خاتم "مقلدين" لجهات مختلفة –كشفي حساب بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك "مزورين" - جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول "مزور" - جهاز حاسب آلي "لاب توب" وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي .

وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.