الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جامعة عين شمس تستضيف عالم الجينوم المصري هيثم شعبان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استضافت جامعة عين شمس العالم المصري الدكتور هيثم شعبان أستاذ الفيزياء الحيوية المشارك، ومدير مشروع بحثي بمركز "أجورا" لأبحاث السرطان الانتقالية، ومستشفيات كلية الطب بجامعتي جنيف ولوزان في سويسرا.

وتناولت أحدث أبحاثه رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى.

ويعد الدكتور شعبان هو أحد رؤساء المؤتمر العلمي الذي ينظمه اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية والمزمع عقده في دولة غانا نهاية أغسطس الحالي، بجانب كل من العالم الأمريكى من أصل غاني، كويزي إجبليك، مدير معهد سينا للعلوم والتكنولوجيا في غانا، والعالم الأمريكي، توماس بروكر، أستاذ الجينات والبيولوجيا الجزيئية بجامعة ألاباما بالولايات المتحدة.

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وبدأت فعاليات زيارته إلي مركز أبحاث كلية الطب  جامعة عين شمس (MASRI) بمناقشة علمية حضرها الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام ومدير مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس (MASRI)، وفريق المركز وتناول خلالها التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن مرض السرطان، منها الميكروسكوب الضوئي عالي الدقة والوضوح والذي ساهم في تطويره لرؤية المادة الوراثية (DNA) داخل الخلايا البشرية الحية.

كما تناول أيضا الحديث عن دور هذه التقنية في تشخيص الأمراض الجينيه وفي الطب الشخصي وفهم التفاصيل التي تساهم في فقد الخلايا السليمة هويتها لتتحول إلى  خلايا سرطانية.

وأعقب اللقاء، محاضرة علمية هامة ألقاها الدكتور هيثم شعبان في مركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس تناولت "ميزات الكروماتين المستندة إلى التصوير بالذكاء الاصطناعي أحادي الخلية لتشخيص السرطان وعلم الأورام الوظيفي الدقيق" بحضور أعضاء هيئة تدريس من كليات الجامعة.

واختتمت زيارته لمركز أبحاث كلية الطب جامعة عين شمس (MASRI) بزيارة لوحدات المركز المختلفة.

بعد ذلك، رافق الدكتور هيثم شعبان فريق كلية الصيدلة، والدكتور عبدالله سامي الأستاذ المساعد بمركز أبحاث طب عين شمس والمشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين، في زيارة لمركز أبحاث اكتشاف الدواء بكلية الصيدلة  جامعة عين شمس، حيث استقبلهم الأستاذ الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال زيارته  لكلية الصيدلة التقي الدكتور هيثم شعبان  بالعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث تبادلوا المناقشات العلمية حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بمرض السرطان والتطورات التي قدمها العالم في الكشف عن المرض.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات ونقل التقنيات المتقدمة في مجال الفيزياء الحيوية وتطبيقاتها فى تشخيص الأمراض السرطانية.

في هذا السياق، أعرب الدكتور هيثم شعبان عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس وتبادل الخبرات مع السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة.

كما أشار إلى أهمية دور البحث العلمي في تطوير أساليب تشخيص الأمراض وتحسين فرص العلاج خاصة في مصر والقارة الأفريقية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام الغزالي عن شكره وامتنانه للدكتور هيثم شعبان على هذه الزيارة القيمة والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مستوى البحث العلمي في التنبؤ بالكشف عن مرض السرطان بجامعة عين شمس.

وخلال اللقاء الختامي للزيارة، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجامعة والدكتور هيثم شعبان من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مجال تشخيص وعلاج السرطان، وتحقيق تقدم في هذا الصدد على مستوى العالم.

ويعتبر توطين هذه التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تطوير الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض السرطانية، وهو ما يعكس رؤية الجامعة نحو تحقيق الاستدامة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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جامعة عين شمس الدكتور هيثم شعبان الميكروسكوب تشخيص السرطان تشخيص الأمراض الجينيه علاج السرطان

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