انقطاع الكهرباء يتسبب في رسوب 140 طالبا بالصف الأول الثانوي بالقليوبية

تسبب انقطاع الكهرباء أثناء الفترة الماضية وقبل إعلان مجلس الوزراء جدول الانقطاع، في رسوب 140 طالب بمدرستي أجهور الثانوية بنين وأجهور الثانوية بنات مما تسبب في وقوع سيستم الامتحان دون توفير بديل ورقي وفوجئ الطلاب برسوبهم بعد ظهور النتيجة.



أم علي والدة إحدى الطالبات المتضررين في الواقعة تحكي أن مشكلة الطلاب بمدرستي اجهور الكبرى الثانوية بنات ومدرسة أجهور الكبرى الثانوية بنين إدارة التعليمية بالقليوبية، حيث رسب في المدرستين اكثر من 140 طالب وذلك في امتحانات الدور الثاني في المدرستين نظرا لحالة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء مما أصاب الطلاب بحالة من الارتباك أثناء الانقطاع ولم يتم تحويل الامتحان الى ورقي مما كان له الأثر السيء على نتيجة الطلاب.

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اضافت انه تسبب الانقطاع في رسوب العدد السالف ذكر ومن هذا العدد رسب على نصف درجة والدرجة ودرجتين وغير ذلك وهذا في درجات التابلت وقد طرقوا كل الأبواب لكن تلك الأبواب جميعها اتفقت أن درجات التابلت لا يملك أحد تغيير في هذه الدرجات أو الرفع فيها إلا من قبل الوزارة نظرا لوجود السيستم طرف الوزارة.

ناشدت اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حيث أرسلوا له استغاثة أن ينظر لأبنائه الطلاب عين الاب والرحمة بأولياء الأمور الموافقة على إتاحة والسماح لإعطاء درجات الرفع نسبه 10% للماده على درجات التابلت حتى يتمكن كل من له نصف درجة أو درجة او اكثر النجاح خاصة أن بعض الطلاب لا يوجد عندهم إلا مادة واحدة ومادتين على نصف درجه ودرجه في درجات التابلت فقط.

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قام بتحويل الشكوي للفحص والعرض علي وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم والتي لم ترد حتى الآن وبالتواصل معهم تعلق على الأمر.



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