الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 136 محضرا بطور سيناء

حملة صحية بجنوب سيناء،فيتو
حملة صحية بجنوب سيناء،فيتو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 136 محضرًا بحملة مكبرة بمدينة طور سيناء
 

إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 136 محضرًا بحملة مكبرة بمدينة طور سيناء

وأعلنت المديرية أن الحملة تمت المرور على 63 منشأة وتم تحرير 55 محضر نظافة وكذلك 81 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي 136 محضرا. 
 

كما نجحت اللجنة فى إعدام 632 كجم و81 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية كما تم التوصية بغلق 5 منشآت بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وغير مطابقة للمواصفات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

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وأضافت المديرية أنه سوف تستمر الحملات المرورية والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.

جاء ذلك في ضوء حملة 100 يوم صحة وضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن لقاطنى المدينة وزوارها.

 

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