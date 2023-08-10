الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

مياه الأقصر تقيم ندوات عن دور رجال الدين فى الحفاظ على المياه

جانب من تنفيذ الندوات،فيتو
جانب من تنفيذ الندوات،فيتو

 نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة، ندوات توعوية؛ بأهمية دور رجال الدين في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها والحفاظ على الصرف الصحى، خاصة المشروعات المقامة حاليا (المشروع الرئاسي حياة كريمة - الصرف الصحى المتكامل بقرى الريف المصرى الممول من البنك الأفريقي)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالقرى.

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وحاضر بالندوة كلا من الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر والقمص ميتاؤوس زخارى وكيل مطرانية إسنا والدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الأقصر، وذلك بحضور عدد من رجال الدين  الإسلامى والمسيحى الذين حرصوا على دعم رسالة الحفاظ على مياه الشرب والمشاريع الحديثة المقامة بقرى ومدن محافظة الأقصر.

 

الماء سر الحياة 
الماء هو سر الحياة وأساس الحياة على الأرض، فبدون وجود الماء لكانت الأرض مجرد كوكب ميت، ولا يمكن لأي كائن حي أن يعيش، فهو الماء الذي كان يمثل ثلاثة أرباع المياه السطحية للأرض، وهذا ما جعل الأرض كوكبًا أزرقًا بشكل واضح، والمياه الموجودة عليها ليست مجرد مياه عذبة للشرب، ولكن هناك أيضًا أنواع وأشكال مختلفة، بعضها مياه عذبة، وبعضها مالح، وبعضها مالح جدا، ومياه المحيط تخزن كل أشكال الحياة في أعماقها، ولهذا فهي عنصر أساسي في بيئة الأرض، من خلال مقالتنا اليوم نقدمها لكم تعبيرًا عن أهمية الماء وكيفية الحفاظ عليه في حياة الإنسان والحيوان.

الماء هو العمود الفقري للحياة، فبدون الماء لا يمكن أن تستمر الحياة، لأن الماء هو سر بقاء جميع الكائنات الحية دون استثناء، وغياب الماء ولو لفترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والموت، خاصة وأن الماء يشكل أكثر من 70٪ من جسم الإنسان، ونقص الماء يمكن أن يسبب المرض.

والماء هو الوسيط الذي تعيش عليه العديد من الكائنات البحرية والنهرية، مثل: الأسماك والحيتان والقشريات وغيرها من الحيوانات التي تعيش في البحر، لذا فإن الماء عنصر حيوي ونقص الماء يعني الموت والدمار لأن نقص المياه كارثة حقيقية لا يمكن التغلب عليها.

 

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