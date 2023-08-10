الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 12ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 710 شاحنات و292 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 347 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 363 شاحنة و162 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال  العبارة امل ومغادرة ثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون اكسبريس والقاهرة، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين  الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة أمل. 

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 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600  طن بضائع و200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج، آيلة وسينا. 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2150 راكبا بموانيها.


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