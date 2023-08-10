شوبير عن انتقال زيزو وفتوح إلى الأهلي: كل شيء جائز (فيديو)

أحمد شوبير، رد الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن إمكانية انضمام أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير: في عالم الاحتراف كل شيء جايز فمن الممكن أن ينتقل زيزو وفتوح الى الأهلىو الأمور تغيرت في الوقت الحالي وأصبح من السهل أن ينتقل أى لاعب من نادى إلى نادى دون مشاكل.

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غياب خالد عبد الفتاح عن معسكر الأهلى للموسم الجديد

من ناحية أخرى تأكد غياب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن معسكر الفريق المنتظر في النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت إصابة اللاعب في الترقوة مؤخرا أمام المصري البورسعيدي وخضوع اللاعب لجراحة عاجلة لتبعده عن معسكر النمسا الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة رحيل عمرو السولية لاعب الأهلي عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقال: لم نتلقي أي عروض احترافية للاعب وتحديدا من أندية الدوري الاماراتي كما تردد.

اضاف: عمرو السولية مستمر في صفوف الفريق الموسم القادم ولا توجد عروض احترافية لرحيله كما تردد.

استقر أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تعديل رقم قميصه في الموسم الجديد ليكون رقم ٨ الذي كان يرتديه حمدي فتحي الذي رحل إلي الوكرة القطري في ميركاتو الصيف الجاري.

وعلمت فيتو ان أكرم توفيق طلب تعديل رقم قميصه والحصول على قميص حمدي فتحي.

كما اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من معادلة رقم الإنجولي جيلبرتو مع القلعة الحمراء وذلك خلال الموسم المقبل.

ويمتلك الأنجولي رقما مميزا في تاريخ القلعة الحمراء في القرن الحالي، حيث يعتبر المحترف الوحيد الذي شارك رفقة المارد الأحمر في 8 مواسم من فترة 2002_2010، وفي حال شارك علي معلول في مباراة وحيدة في هذا الموسم المقادم يعادل رقم جيلبرتو.

ويقضي اللاعب إجازته بدولته تونس بعدما حصل مع باقي فريقه على إجازة رسمية من المدير الفني مارسيل كولر على أن يعود الفريق للتجمع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وظهرت العديد من الأقاويل عن إمكانية تجديد النادي الأهلي لعقد لاعبه علي معلول لمدة موسم إضافي حيث ينتهي تعاقده مع المارد الأحمر في يونيو 2024

الأهلى يوافق على إعارة عمار حمدى إلى سيراميكا

وأبدى مسؤولو النادى الأهلى موافقتهم على إعارة عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت فيتو أن سيراميكا كليوباترا طلبت استعارة عمار حمدى من النادى الأهلى لمدة موسم واحد فقط وهو ما وافق عليه مسؤولى القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حدوث جلسة بين عمار حمدى ومسئولى سيراميكا كليوباترا للاتفاق على الراتب الذي سوف يحصل عليه خلال منافسات الموسم القادم.

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة جديدة في خط الهجوم بعد تلقى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والأهلى سوف يواجه أزمة جديدة في خط هجومه بعد تفكير محمود عبد المنعم كهربا في الرحيل للدوري الإماراتي خاصة أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية اللعب في الإمارات وذلك في ظل النقص العددي في خط الهجوم نظرا لاستمرار إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسن إلى نادي زد بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة السكندرى.