الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خانون يجبر سيئول على إلغاء الرحلات الجوية والبحرية

الإعصار خانون، فيتو
الإعصار "خانون"، فيتو

خوفا من الإعصار "خانون"، توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قبيل هبوب الإعصار الاستوائي الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر واقعة جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.

وأوضحت "هيئة مطارات كوريا" أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، تم إلغاء 33 رحلة مغادرة، من مطار "جيمبو" الدولي، بينما تم إيقاف 13 رحلة من مطار "جيمهاي" الدولي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

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استعدادا للرياح القوية والأمطار الغزيرة

وأكد مدير المطار أن الهيئة أكملت عمليات التفتيش المتعلقة بربط الطائرات والصرف الصحي استعدادا للرياح القوية وسقوط أمطار غزيرة.

من جانبها، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار "خانون" على مناطق جنوبي وشرقي البلاد بعد ظهر اليوم.

جزيرة جيجو السياحية

ومن المتوقع وصول الإعصار إلى جزيرة جيجو السياحية جنوبي البلاد بعد ساعات، ثم هبوطه بالقرب من ميناء تونجيونج بالبر الرئيسي في ساعة مبكرة من صباح غد الخميس.

أيضا، قالت إدارة الأرصاد الجوية: إن "خانون" قد يصل إلى وسط البلاد على مدار عدة ساعات، بينما تهب رياح سرعته ما بين 90 إلى 154 كيلومترا في الساعة قبل الانتقال إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.

السرعة القصوى لرياح خانون

وأشارت إلى أن السرعة القصوى لرياح خانون ستبلغ 126 كيلومترا في الساعة اعتبارا من التاسعة صباح الأربعاء.

وفي جزيرة "جيجو" أقصى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن يكون للإعصار أحد أشد الأثار خطورة، تم إلغاء 65 رحلة مغادرة و79 رحلة وصول إلى مطار الجزيرة، من إجمالي 487 رحلة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

إلغاء رحلات الطيران

وبدورها، قررت معظم شركات الطيران إلغاء الرحلات، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، مع سريان حالة التأهب بسبب هبوب رياح قوية.

وفي السياق، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، المسؤولين لاتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من الكوارث، وتنظيم عمليات إجلاء مع التأكيد على المخاطر التي يشكلها الإعصار.

إخلاء مخيم كشافة عالمي

واضطر إعصار "خانون" سيؤول على إخلاء مخيم كشافة عالمي في مقاطعة بوان جنوب غربي البلاد.

ويحل "خانون" بعد أسابيع فقط من هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 41 شخصًا على الأقل في مناطق وسط وجنوب البلاد.

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