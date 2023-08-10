الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية بمدينة الزينية في الأقصر

تنفيذ الإزالة، فيتو
تنفيذ الإزالة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بتنفيذ إزالة لتعد في المهد على مساحة 75 متر تقريبًا، عبارة عن بناء سور بطوب الأبيض والأسمنت، برئاسة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بتنفيذ أعمال إزالة التعديات.

وذلك بحضور يوسف أحمد محمود رئيس القرية وسكرتير القرية سامى جاد الكريم واحمد امام مسئول القسم الفنى، وفي السياق نفسه بناءًا على تعليمات رئيس مركز ومدينة الزينية تم تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار بشارع نصرالله بقرية الزينية بحري وحملة نظافة تشمل الشوارع الرئيسية للقرية ومنطقة الجبانة وذلك تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز.

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى  ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

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