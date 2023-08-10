بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الأذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1266 لسنة 2023



وتضمن القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 1266 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى الحسانين - وآخرهم كريم محمد عبد الحافظ قاسم) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 السيد/ عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى الحسانين الغربية 21/3/2003 الأمريكية 2 السيد/ محمد عمرو سعيد حسن عواد دبور القليوبية 22/4/2005 « 3 السيد/ جونى عوض صبحى عوض تادرس أمريكا 2/10/2004 « 4 السيد/ رامز طارق فؤاد يوسف القاهرة 15/1/1998 « 5 السيد/ حسن مروان محمد معتز نعمان القاهرة 14/5/2004 « 6 السيد/ إسماعيل محمد مايكل ميرزا أبو الحسن طبيبى القاهرة 10/11/2007

« 7 الطفل/ إلياس محمد مايكل ميرزا أبو الحسن طبيبى القاهرة 30/11/2012 « 8 السيدة/ إنجى أحمد هانى عبد الرازق أبو المعاطى القاهرة 8/1/1982 « 9 السيدة/ إيمان محمد مجدى جمعة مصطفى الجيزة 1/10/1979 البريطانية 10 السيد/ مصطفى مشعل مصطفى أحمد قنا 1/1/1983 « 11 السيد/ دانيال حشمت حلمى عويضة عازر السودان 6/9/1998 السودانية 12 السيد/ أبانوب كمال كريم جورجيوس أندراوس السودان 16/6/2001 « 13 السيد/ عبد الرحمن خالد السيد حافظ سليمان اللبودى السودان 15/10/2002 « 14 السيد/ كيرلس عاطف عياد سليمان باسيلى سليمان السودان 21/4/2004

« 15 السيد/ عبد الله أشرف محمد فتحى شرباص القاهرة 5/1/2000 المغربية 16 السيد/ عبد العزيز محمد عبد الله إبراهيم الأفندى الجيزة 1/6/1965 التركية 17 السيد/ جلال محمد نجيب جلال عبد العال الجيزة 2/5/1998 « 18 السيد/ يوسف هشام حسن أبو غنيمة القاهرة 2/6/2004 سانت كيتس أند نيفس 19 السيد/ كريم حسن محمد أبو ريا الغربية 1/10/2000 الهولندية 20 الطفل/ محمد فؤاد محمد فؤاد عبد الرحمن سويسرا 11/1/2012 السويسرية 21 السيد/ كريم محمد عبد الحافظ قاسم القاهرة 29/4/2002 اليابانية

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