الأهلي، هل تدخل مرتجى وغالي في رحيل عبد الحفيظ

الأهلى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تدخل حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وخالد مرتجى أمين صندوق النادى فى رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال شوبير إن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة وأن قرار رحيل سيد عبد الحفيظ من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي اكتفى بالفترة التي قضاها عبد الحفيظ كمديرا للكرة.

Advertisements

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" أنه حتى هذه اللحظة أن منصب عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي ولجنه التخطيط معروض على سيد عبد الحفيظ لكنه سوف يرفض نظرا لرغبته العمل في التحليل في إحدى القنوات الفضائية.

رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تقريرا شاملا عن خريطة عمله الإداري على مدار السنوات الأخيرة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة من أجل وضعها أمام خالد بيبو مدير الكرة الجديد في إطار عملية التسليم والاستلام بين الثنائي بعد قرار توجيه الشكر إلى عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

واستنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمدير للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف وأخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

سيد عبد الحفيظ

وجهة سيد عبد الحفيظ القادمة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة وغير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروض من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

وأضاف "في الأغلب بنسبة 95% سيتوجه سيد عبد الحفيظ للعمل في المجال الإعلامي مرة أخرى، يملك عدد من العروض المميزة وسيكون اتجاهه القادم العودة للإعلام من جديد".

واختتم فوزي: "لا أعتقد أن سيد عبد الحفيظ يملك عرض حالي من قناة النادي الأهلي، وقد تكون عروض مادية سبب أمام سيد عبد الحفيظ لتفضيل جهات إعلامية أخرى عن قناة النادي".

لماذا رفض سيد عبد الحفيظ العمل بشركة الكرة بالأهلي؟

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة وضعوا شرطا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل انضمامه إلى العمل بشركة الكرة بعد قرار توجيه الشكر له.

وأضافت: الخطيب ولجنة التخطيط اشترطا تفرغ عبد الحفيظ للعمل في شركة الكرة فقط وعدم الانضمام إلى قناة فضائية خاصة وأن عبد الحفيظ يمتلك عرضا مغريا من أحد القنوات الخاصة.

وأوضحت أن هناك اتجاها داخل الأهلي من أجل منح عبد الحفيظ فرصة تقديم برنامج في قناة الأهلي بجانب عمله في شركة الكرة من أجل ترضيته بعد قرار توجيه الشكر له.

وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن رفضه تولي منصب في شركة الكرة أو لجنة التخطيط بعد رحيله عن منصب مدير الكرة "سيد عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن الناحية الإدارية بعد الرحيل من الأهلي ورفض أي منصب في لجنة التخطيط أو شركة الكرة خوفًا على خالد بيبو زميله السابق بالأهلي".

وأضاف "ماذا لو تواجد سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي بسبب منصبه الجديد واجتمع بأحد اللاعبين؟ ماذا سيكون موقف خالد بيبو وماذا من الممكن أن يقال من أخبار عن هذا الأمر؟ سيد عبد الحفيظ رفض هذه الفكرة خوفًا على خالد بيبو".