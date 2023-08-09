حكومة الاحتلال تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقب والجليل بحكومة الاحتلال امتنعت منذ أن تولى الوزير فاسرلاوف منصبه الوزاري، عن نشر مبادرات لبرامج انطلق تنفيذها منذ العام الماضي، بما في ذلك برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذلك التعليم الأكاديمي والتشغيل وبرامج النهوض بالمرأة في المجتمع العربي.

ميزانية الإحتلال

ومن المفترض أن تحول وزارة النقب والجليل 30 بالمائة من ميزانيتها إلى المجتمع العربي، وفق قرار حكومة الاحتلال بشأن خطة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي.

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وردًا على ذلك، قال الوزير فاسرلاوف إن وزارته تعمل بشكل متساوٍ لصالح جميع سكان النقب والجليل الخاضعة لمسؤوليته.

رئيس لجنة المالية في الكنيست

من ناحيته، أبدى رئيس لجنة المالية في الكنيست، موشيه غافني، عن تأييده لتحويل الميزانيات الموعودة للسلطات المحلية العربية.

أعضاء لجنة المالية

وأفادت القناة العبرية، أن أعضاء لجنة المالية من الائتلاف والمعارضة يفكرون في صياغة خطاب حاد وواضح يوجهونه لوزير المالية سموتريتش يطالبونه من خلاله بتحويل الميزانيات الموعودة إلى السلطات المحلية العربية خشية انهيارها ماليًا.