الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

ترسانة أسلحة داخل سيارة، ضبط عنصر إجرامي بأسيوط بحوزته 12 بندقية آلية وذخائر

المتهم _ المضبوطات
المتهم _ المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بأسيوط، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته 12 بندقية آلية وذخائر. 
 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة أبنوب وبحوزته (12 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية لذات العيار - خزينة بندقية آلية – مبلغ مالى - سيارة نقل).

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وبمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج لنشاطه الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ياتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مركز شرطة الفتح مركز شرطة أبنوب وزارة الداخلية

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