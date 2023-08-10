القبض على ربة منزل قتلت زوجها في أوسيم

شهدت منطقة أوسيم جريمة بشعة عندما أقدمت رب منزل على قتل زوجها طعنا بالسكين أثناء محاولة الدفاع عن نفسها بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمه.

ربة منزل تقتل زوجها بأوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزلة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتقابل رجال المباحث بزوجة المجنى عليه وتبين أنها مصابة بجروح وخدوش وبسؤالها اعترفت بنشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى عليها بالضرب.

أضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلام منه وقامت بالتعدي عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».