الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

شريرة تلجأ إلى "التشهير"، هجوم قوي من كوريا الشمالية على المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان

جولي تيرنر، فيتو
جولي تيرنر، فيتو

انتقدت كوريا الشمالية المبعوثة الأمريكية الخاصة الجديدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في البلاد جولي تيرنر ووصفتها بأنها شخصية "شريرة" تلجأ إلى "التشهير" بينما تتدخل في الشؤون الخاصة بالدول الأخرى.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن جولي تيرنر لتولي المنصب في يناير ووافق الكونجرس الأمريكي على تعيينها الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم جمعية دراسات حقوق الإنسان قوله إن تيرنر اكتسبت "شهرتها" من خلال "التشهير" المتعلق بقضايا حقوق الإنسان و"الإدلاء بتصريحات حادة ومذمومة" عن بلاده.

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ولم تذكر وسائل الإعلام اسم المتحدث، وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "تصريحاتها العبثية ليست سوى ترهات شخص لا يعرف مفهوم حقوق الإنسان أو منتهك لحقوق الإنسان وتجسد (تيرنر) العادة الأمريكية السيئة والراسخة التي تحتفي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية والتشهير بها".

وأضافت الوكالة الرسمية أن تعيين "هذه المرأة الشريرة" يؤكد سياسة واشنطن العدائية تجاه بيونج يانج، محذرة من "رد انتقامي من أجل العدالة".

وفي بيان آخر اتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية فرنسا بتصعيد التوتر من خلال إرسال طائرات مقاتلة للاشتراك في تدريبات جوية مع كوريا الجنوبية.

وأجرت قوات جوية من فرنسا وكوريا الجنوبية أول تدريبات ثنائية الأسبوع الماضي احتفالًا بالذكرى السبعين لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى 1953. وشاركت القوات الفرنسية في المعارك وقتها إلى جانب قوات الأمم المتحدة.

 

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