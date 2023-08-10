الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

حملات وتدريبات للتوعية بنظام الدمج التعليمي بإدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد

حملات توعوية بالخارجة
حملات توعوية بالخارجة التعليمية، ڤيتو

تنظم إدارة الخارجة التعليمية، بمحافظة الوادي الجديد، حملات للتوعية بنظام الدمج للعام الدراسي الجديد بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، تحت إشراف قسمي التدريب والتربية الخاصة بالإدارة، وفي إطار خطة الوزارة للتثقيف والتعليم في المدارس. وتنفيذا لحملة التوعية بالدمج التعليمي التي أطلقتها الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان وزارة التربية والتعليم

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن حملات التوعية تستهدف مديري ووكلاء المدارس والموجهين وأعضاء هيئات التدريس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

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وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن تلك الحملات  تهدف إلى صقل وتنمية مهارات وقدرات المستهدفين بالمؤسسات التعليمية، حول خصائص الطلاب من ذوى الهمم والمدمجين في التعليم، والطرق المثلي للتعامل التربوي معهم بالإضافة شرح القرارات الوزارية والكتب الدورية المتعلقة بهذا الشأن.

ومن جانبه شدد وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، في كلمته للمتدربين بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحتوى التعليمي المقدم خلال المحاضرات والندوات بحملة التوعية.

ولفتت دعاء منزهي مسئول دمج إدارة الخارجة التعليمية والمنوط بها العمل كمحاضر للتدريب بالتوعية بالدمج التعليمي، إلي أن التدريب يأتي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تهدف إليه من توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجحت خلال الفترة الأخيرة، في الاهتمام بتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن النظام المعروف بنظام الدمج التعليمي بتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وقالت منزهي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان وزارة التربية والتعليم) عملت على دعم دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، كما فتحت المدارس ابوابها ايضا لطلاب ذوي الإعاقة بأنواعها المختلفة ليندمجوا في المدارس.

وأوضحت مسئول دمج إدارة الخارجة التعليمية، أن وزارة التربية والتعليم  الفني أصدرت قرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧م لنظام الدمج  التعليمي ومواده وبنوده وآلياته والفاكس رقم ١ _٦٧٩ /٢٩_٥_٢٠٢٣م بشأن تلقى طلبات التقدم لنظام الدمج التعليمى للعام الدراسي ٢٠٣٣م /٢٠٢٤م  وفاكس رقم ٧٣٥ بتاريخ ٢٠_٦_٢٠٢٣م لتعديل بعض البنود لقرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧م وإعداد وتنفيذ حملات التوعية وتأهيل القيادات التربوية وخصائص ذوي الإعاقة المدمجين والتشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس) وإجراءات التقدم لنظام الدمج التعليمي

يذكر أن حملات وتدريبات التوعية بنظام الدمج التعليمي يأتي برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، والمهندس سيد عبد العزيز عطيه وكيل التعليم بالمحافظة.

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