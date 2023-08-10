الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

رضا عبدالعال: واقعة حسين الشحات مع "الشيبي" تستوجب إيقافه لمدة سنة

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي،فيتو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن عقوبة رابطة الأندية على حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب واقعة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بالإيقاف مباراتين عقوبة هزلية ولا تليق بالواقعة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن":" ما بدر من حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز أمر غير مقبول ولا يليق بأي حال من الأحوال وكان يجب أن يتم إيقاف حسين الشحات لمدة عام بسبب تصرفه المشين".

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وأضاف:" النادي الأهلي اتخذ قرارا محترما بمعاقبة حسين الشحات بمبلغ 500 ألف جنيه ويجب أن نوجه التحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يرفض ما بدر من حسين الشحات ضد الشيبي".

 

قضية حسين الشحات والشيبي

 قال أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات: "محمد الشيبي لاعب بيراميدز اعتاد منذ مباراة كأس مصر مرورا بالسوبر المصري ومباراة الدوري على افتعال المشكلات وكنت أنتظر منه أن يعتذر لكل من هو أهلاوي في مصر والوطن العربي عن ما فعله من سباب وإشارات ويعتذر للاعبي الأهلي عن ما بدر منه من سباب ولعان".

مشادة حسين الشحات ومحمد الشيبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "لا علاقة بالجنسيات في كرة القدم ولا مزايدة على اللاعبين الأجانب، وما حدث بين حسين الشحات والشيبي مجرد مشادات ملاعب".
 


حقيقة بلاغ الشيبي في حسين الشحات


وعن بلاغ الشيبي في حسين الشحات، أكد: "حتى الآن لم نبلغ أو نعلم بأي اجراء قانوني، طبقا للوائح الرياضية تم الصلح بين حسين ولاعب بيراميدز أمام الجميع".
 


ملف قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي


وأكد: "حسين الشحات اعتذر عما بدر منه، أين اعتذار محمد الشيبي لجماهير النادي الأهلي ولاعبيه على إهانة الجماهير واللاعبين والإدارة؟ الشيبي قبل صلح حسين الشحات وانتهت القضية لماذا فتح الموضوع إعلاميا مجددا، حق التقاضي مكفول للجميع واحنا عندنا شهود واقعة هنطبلهم سواء من لاعبي الأهلي أو النادي الاَخر وسنطلب ضم تقرير مراقب المباراة وسنستعين بالفيديوهات، ورامي ربيعة ذهب للحكم الرابع وأخبره بأن الشيبي يقوم بحركات للجمهور ويشتم دكة الأهلي، إذا وصلنا بأن هناك بلاغ أمام النيابة العامة سنلجأ للقضاء بما لدينا من أدلة تدين الشيبي من شهود الواقعة وتقرير مراقب المباراة وسنحرك دعوى قضائية ضد اللاعب، حتى الآن احنا ملتزمين بالصلح على أساس أنه موضوع رياضي ولكن لو فيه إعلان بدعوى قضائية لنا الردود الكاملة ودفاعنا المعتبر وجهزنا كل شيء والملف جاهز وسيتم تقديمه وسنطلب استدعاء الشهود".

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رضا عبدالعال رابطة الأندية حسين الشحات الأهلي محمد الشيبي بيراميدز

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