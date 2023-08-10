الموسيقيين تكشف حقيقة اتخاذ إجراء ضد مروان بابلو بعد ظهوره بالحجاب في حفل كاريوكي

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية حقيقية اتخاذ إجراء ضد مطرب الراب مروان بابلو بعد ظهوره للمرة الثانية بالحجاب في حفل كاريوكي الذي أقيم مؤخرًا في مركز المنارة.

وقال محمد عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو": “مجلس نقابة المهن الموسيقية لم يجتمع حتى الآن للمناقشة في أمر ظهور مروان بابلو بالحجاب في حفل كايروكي”.

و تابع: “أول ما هنجتمع كل الحاجات دي هتظهر بإذن الله بس إلى وقتنا هذا لا يوجد أي تعليق”.

Advertisements

وأثار مطرب الراب مروان بابلو الجدل بعد ظهوره للمرة الثانية بالحجاب في حفل فريق كايروكي، الذي أقيم على مسرح المنارة منذ أيام.

آخر حفلات كاريوكي

وكان فريق كاريوكي قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا ضخمًا ببرلين ضمن جولتهم العالمية احتفالًا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد “روما”.

أغاني كايروكي

ومن المقرر أن تقدم فرقة كايروكي عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، اضحك، غمض عينك".

وكان انتهي فريق عمل مسلسل "ريفو" من تصوير مشاهد الجزء الثاني من العمل والمقرر عرضه على منصة watch it قريبا، من بطولة أمير عيد وأبطال فرقة كايروكي وركين سعد.

وكشف محسن محيي الدين عن كواليس العمل على تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي يُعرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل ريفو 2

وأضاف في تصريح خاص لـ «فيتو» إلى أن المسلسل يعد حالة متفردة بالأعمال التلفزيونية ونجاحه كان متوقعًا نسبةً لاختلاف فكرته وكونه يحتوي على نسبة كبيرة من الأبطال الشباب.

وحرص صناع مسلسل "ريفو" خلال كل الحلقات على إبراز تفاصيل الفترة الزمنية التي يدور فيها جزء كبير من أحداث المسلسل وهي فترة التسعينيات التي برزت ملامحها خلال المسلسل، ومن أبرز هذه الملامح السيارات التي تسير في الشارع، فقد حرص صناع ريفو أن تكون السيارات جميعها من السيارات القديمة التي كانت رائجة آنذاك، هذا بالإضافة إلى سيارة أحد الأبطال والتي كان يتجول بها في الشوارع.