موسى دياوارا ينتظم في تدريبات طلائع الجيش

انتظم الغينى موسي دياوارا الوافد الجديد بتدريبات فريق نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى باستاد جهاز الرياضة.

وانتظم قبله أحمد الشيخ الوافد الجديد لطلائع الجيش في تدريبات فريقه لأول مرة استعدادًا للموسم الجديد.

وحصل التنزانى حميد ماو على إذن بالسفر إلى بلاده ثم العودة للانتظام بتدريبات الفريق العسكري.

وبدأ فريق طلائع الجيش المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2023\2024 السبت الماضي باستاد جهاز الرياضة حيث منح عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 4 أيام على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته بداية من السبت استعدادًا للموسم الجديد.

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وبدأ الطلائع تدريباته الجماعية على ستاد جهاز الرياضة استعدادًا للموسم الجديد ببرنامج بدنى وفنى لتجهيز كافة اللاعبين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بعد منح لاعبيه راحة سلبية طويلة عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

وقرر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المندير الفني الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني والإداري يوم 20 أغسطس الجاري موعدا لبدء معسكر طلائع الجيش بالإسكندرية ويستمر حتى الرابع من سبتمبر القادم.

ويتخلل معسكر طلائع الجيش بالاسكندرية اربعة لقاءات ودية جاري الاتفاق مع أطرافها من قبل كابتن يسري عرفان المدير الإداري للفريق العسكري.

صفقات طلائع الجيش

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع 5 صفقات في الميركاتو الصيفى حتى الآن بضم أحمد الشيخ وحميد ماو ثنائي غزل المحلة والغينى موسى دياورا من البنك الاهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وضم الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة وتحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة لشراء نهائى ليستمر اللاعبان فى صفوف الفريق.



وقام نادي طلائع الجيش بتفعيل بند الشراء في عقد كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء الإعارة ووقع اللاعب علي العقد بحضور مسئولي الطلائع.

ولعب كريم حلاوة في صفوف الطلائع الموسم المنقضي معارًا من مصر المقاصة وأوصى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع باستمرار اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائي وهو ما نجحت فيه إدارة الطلائع بعد تفعيل بند الشراء الموضوع في عقد اللاعب الذي وقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم.

وتعاقد ايضا نادى طلائع الجيش مع أحمد متعب لاعب الشرقية للدخان لمدة ثلاثة مواسم بعد انتهاء الإعارة ووقع اللاعب على العقد.

ولعب أحمد متعب فى صفوف الطلائع الموسم الماضي معارًا من الشرقية للدخان.

وقام نادي طلائع الجيش بتمديد تعاقد لاعبه محمد شحاتة لمدة خمسة مواسم بعد تألق اللاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.



ووقع محمد شحاتة على العقد الجديد في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالفريق.

عبد الحميد بسيوني

ثنائي طلائع الجيش يخضعان لبرنامج تأهيلي

ويخضع الثنائي محمد دياب والسيد أبو أمنة لاعبا طلائع الجيش لبرنامجهم تأهيلي بعد الإصابة التي لحقت بهما في نهاية الموسم.



وأجرى محمد دياب مدافع الطلائع جراحة غضروف الركبة بينما أجري السيد أبو أمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبي وغضروف الركبة في مارس الماضى.

وانتظم محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش فى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا للموسم الجديد بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية.

تقرير عبد الحميد بسيوني

وتضمن تقرير عبد الحميد بسيونى قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

وتعاقد نادي الجونة مع أحمد مسعود حارس مرمى طلائع الجيش لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريقه.