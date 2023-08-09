مديرية شباب الأقصر تشارك في فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر في برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالمدينة الشبابية بالبحر الأحمر، ممثلة في الإدارة العامة للرياضة، برنامج تدريبي تحت شعار"مهارتي لياقتي دّوى".

وجاء ذلك في إطار برنامج الرياضة من أجل التنمية وذلك بحضور الدكتورة سامية عيد منسق برنامج الرياضة من أجل التنمية ومدير إدارة المعسكرات بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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ويشمل البرنامج التدريبي عقد ورش عمل تدريبية للمدربين المرشحين للبرنامج والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة، يستهدف البرنامج ١٦٠ مستفيدا من خمسة محافظات وهم (قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج وأسيوط) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.



يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



الاشتراك في رحلات محافظة الأقصر وقنا



أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات اعرف بلدك إلى الإسكندرية، خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٠حتى ٢٠٢٣/٨/٢٤ لمحافظتي: الأقصر وقنا فقط؛

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (٦٠٠ جنيه) ستمائة جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- التسكين بغرف رباعية.

- الإستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم ٢٠٢٣/٨/٢٤

- للاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: -

https://www.emys.app/youth/trip_public

- يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي الأقصر وقنا.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقًا لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسئولية على الوزارة.

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