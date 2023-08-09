الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غش تجاري وسحب من السوق، 4 عقاقير مهمة حذرت منها هيئة الدواء في أغسطس

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو

أدوية مهمة حذرت منها هيئة الدواء، أصدرت هيئة الدواء المصرية  منشورات تحذيرية في شهر أغسطس لتوعية المواطنين بشأن وجود غش تجاري في عدد المستحضرات الدوائية المهمة في السوق والتى تستخدم على نطاق واسع بين المواطنين. 

 

أدوية مهمة حذرت منها هيئة الدواء

وترصد فيتو تلك المستحضرات منها:

1-تحذيرا من وجود غش تجاري من المستحضر " هاي بيوتك إن 600 "  تشغيلة رقم  216402. 

يستخدم دواء هاي بيوتك إن 600 مضاد حيوي للأطفال في علاج العدوى البكتيرية والتهابات الأذن والحلق والجهاز التنفسي.

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زيلون شراب للأطفال لعلاج الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي

2- مستحضر شهير زيلون شراب للأطفال لعلاج الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي.

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور تحذيري لها إن الغش التجاري من مستحضر syrup Forte XiIoneتشغيلة رقم: 4521001 - 3521017.

ويحتوي دواء زيلون علي المادة الفعالة "بريدنيزولون" يستخدم في تخفيف الالتهاب داخل الجسم.

3- المستحضر الحيوي Ciprobay tablet  مضاد حيوي يستخدم في علاج التهابات المسالك البولية  ومختلف انواع العدوي البكتيرية

4- سحب مستحضر Alveofact 108 mg   رقم التشغيلة  p02321B حقن تستخدم لاكتمال الرئة عند حديثي الولادة

كانت هيئة الدواء المصرية، نسقت مع الجهات الرقابية والأمنية، بتكثيف جهودها الرقابية بحملات تفتيشية موسعة  على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

المرور على ما يقارب ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة

وخلال الحملات، تم المرور على ما يقارب ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع،، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تم ضبط ٥٥ موقعًا غير مرخص، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية، جاء أبرزها ضبط موقع تصنيع غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة للأدوية مجهولة المصدر غير المسجلة، وتم ضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير وماكينات ومواد تعبئة وتغليف، وضبط ١٧ مخزن أدوية غير مرخص.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بحوالي ٤ ملايين جنيه.

 

إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، الموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

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