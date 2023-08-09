البطولة العربية، رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

البطولة العربية، توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن نصف نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، قررت تخصيص جائزة رجل المباراة بداية من مواجهتي نصف النهائي، ليتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة بعدما قاد فريقه للفوز بهدف نظيف أحرزه من ركلة جزاء، ليتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة الهلال والشباب السعوديين التي تقام حاليًا.

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وكشف الاتحاد العربي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية |



📸 نال جائزة أفضل لاعب في مباراة#الشرطة_العراقي و#النصر_السعودي



لاعب فريق النصر:



كرستيانو رونالدو 👏 pic.twitter.com/QzmxUTbX5j — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 9, 2023

تأهل النصر السعودي لنهائي البطولة العربية بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف دون رد في دور نصف النهائي من البطولة.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا للنصر في الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

قبل أن يعود النجم البرتغالي ويسجل هدف الفوز من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني في الشوط الثاني من اللقاء.

تشكيل النصر السعودي

الحراسة: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام، أحمد يحيى، أمير صباح.

الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.

الهجوم: اسو رستم.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف